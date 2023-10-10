赤鱲角深宵 同公司3車串燒

箭嘴車彎位肇禍 司機傷腳被困 颱風襲港發生多宗車禍。一輛箭嘴工程車昨凌晨於赤鱲角一個彎位，疑收掣不及撞向前面同公司的泥頭車，再把其推前撼向同公司的另一輛貨車，釀成3車串燒意外。箭嘴車六旬司機腳傷流血被困，由消防救出送院治理。另外，香港仔隧道昨午也發生5車撞埋一堆車禍，導致兩名男女受輕傷，意外原因是後車司機疑無留意路況，收掣不及猛撼前車引發連環意外。

昨日凌晨零時54分，一輛貨車、一輛泥頭車及一輛箭嘴車，在赤鱲角沿駿運路魚貫往機場客運大樓方向行駛，駛至國泰城附近一左轉彎位時，貨車姓李（49歲）男司機疑突然煞車，尾隨箭嘴車懷疑收掣不及，撞上前方泥頭車，再將泥頭車推向貨車，造成3車串燒交通意外。箭嘴車車頭損毀，泵把撞至凹陷，擋風玻璃碎裂，姓鍾（69歲）男司機腳部受傷流血被困，需由到場消防員救出，交由救護車送往北大嶼山醫院治理。據悉，3輛涉案車輛同屬一間工程公司，當時正駛往附近地點進行工程，未料發生意外。

香港仔隧道5車撞埋一堆 此外，昨午2時許，一輛私家車沿香港仔隧道往灣仔方向管道左線駛至近出口時，司機因應交通情況減速，尾隨的一輛小巴、一輛的士及另一輛私家車亦相繼收慢行車。豈料，一輛馳至的校巴懷疑收掣不及，「嘭」一聲撞向前面的私家車車尾，並將其推至越過右邊行車線。校巴繼續衝前撞向的士，把其推前波及小巴及帶頭的私家車，釀成5車串燒意外。

事件中，姓單（73歲）的哥頸痛拒絕送院，但的士姓周（28歲）女乘客、與首先捱撞的私家車上一名姓葉（43歲）男乘客，分別肩、腳及頭痛，由救護車送院治療。由於5輛涉事車輛停於管道中，因此香港仔隧道（往灣仔方向）的管道慢線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通亦繁忙。直至現場清理後，管道交通恢復正常。