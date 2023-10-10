餐廳失火 居民漏夜疏散

【本報訊】昨日凌晨近1時，西環安寧里一間茶餐廳發生火警，並有濃煙冒出，驚動多名街坊報案。消防接報到場，隨即開喉及派出煙帽隊灌救，同時出動搜救隊協助附近廿多名居民疏散暫避，很快便將火救熄。事件中無人受傷，初步相信茶餐廳內靠近後巷的煮食爐首先着火，其起火原因有待調查。