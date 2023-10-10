屋邨滲水房署被免責 苦主質疑公證行說法

天花發霉 石灰剝落 安樂窩唔安樂 慈雲山慈正邨有單位天花自3年前起出現滲水問題，以致天花發霉、石灰剝落，範圍遍及全屋，嚴重影響屋主起居生活，更害怕天花剝落時或遭壓傷。事後即使曾向房屋署反映，仍於事無補，最後只換來當局轉交公證行調查報告，指 「沒有滲水，房屋署不需要負責 」等答覆，惟事主指說法有出入，質疑當中有包庇之嫌。

投訴人李先生現居於慈正邨正怡樓一單位，他指上層單位在2020年完成裝修後，不久後便發現其單位天花有滲水問題發生，包括天花發霉、石灰剝落等，影響範圍更遍及全屋，睡房、洗手間、廚房無一幸免，嚴重影響日常起居生活及煮食，甚至害怕天花剝落時遭壓傷，惟有關問題至今仍未獲妥善解決。

李續稱，曾就事件先後多次尋求裝修師傅協助，師傅以電子濕度測量儀檢查天花濕度，結果測出18至19度，屬不正常水平，更指出單位天花出現剝落、發霉與上層單位滲水有關，並指「上層好明顯無鋪防水」。至於房屋署獲悉事件後，亦曾派出職員及工程承辦商到上址檢查，但及後在回信至事主時稱，檢查中並未發現上層單位有曾改動地台及外露喉管滲水迹象，甚或經測量儀檢查天花濕度後，亦發現全部均低於13度，屬正常水平。

李生續指，房屋署又委託公證行進行調查處理，並引述公證行調查報告，指出其單位天花沒有滲水，故事件非署方責任。不過，他對報告結果卻存有質疑，指公證行從未有派出職員到單位檢查，不解為何報告仍可果斷說出事件與上層單位滲水無關，甚或與房署無關等說法，認為當中有為該署包庇之嫌，故在上月曾去信公證行要求解釋。

他批評署方說法與事實有所出入，並強調自行委託的裝修師傅在上址檢查時，當中所使用的電子濕度測量儀均與署方相同，故對天花濕度結果不一感到不解；他又指，上層單位進行裝修途中，曾因噪音問題到上址了解，當時正親眼目睹有關單位的地台曾進行改建，「廚房、廁所地台已經起晒啲磚」，故事主對署方說法存有保留及質疑。

房署：曾檢查證天花濕度正常 房署發言人表示，根據紀錄，慈正邨屋邨辦事處2021年8月首次接獲事主投訴，已即時安排工程人員到其單位檢查，並使用電子濕度測量儀量度天花濕度，確認其單位並沒有滲水。至2022年11月開始，辦事處再次收到事主多次投訴，職員亦即時安排人員到其單位及上層單位作多次檢查，除觀察周邊環境及檢視喉管等單位設施外，工程人員亦再次以儀器測試事主天花濕度，結果證實天花濕度正常，而經視察後亦確認上層單位並無改動。

辦事處在今年4月曾將個案轉交公證行跟進。公證行5月曾到上址實地調查，同樣未有發現事主單位天花有滲水情況，並已回覆事主調查結果。辦事處一直積極跟進，最近一次的檢查日期為今年9月。