建築業界引入氫能發電 試行全清潔能源施工

採用電動挖機等工具

中建香港亦作出3大減碳承諾，包括在2035年全面電氣化於地盤使用的車輛；積極探索香港建造業首個氫能應用試點，並在地盤引入氫能作為能源供應之一；及探索試行香港首個全清潔能源施工地盤，以電能、太陽能、氫能等清潔能源作為日常能源供給。該公司亦逐步推廣電氣化中小型機械，並探討在更多地盤全面實踐的可行性；以及逐步轉用相對低碳的生物柴油發電、充電式發電機及引入氫能發電技術。目前他們正在試用一台21噸級電動挖機及一台50噸級電動膠胎吊機。