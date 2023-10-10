涉傷孖仔再自殘 五旬婦續還押

【本報訊】黃大仙龍蟠苑一名五旬婦人，懷疑因照顧孖仔壓力爆煲，在住所內涉嫌用刀刺傷兩子。她被控兩項傷人罪，案件於上周六（7日）在西九龍裁判法院首度提堂。

被告暫時毋須答辯，裁判官應要求，把案件押後至10月12日再提訊，期間被告須還押。

53歲被告簡小娟，報稱是家庭主婦。她被控兩項有意圖而傷人罪，違反香港法例第212章 《侵害人身罪條例》第17（a）條。控罪指她於2023年10月3日，在黃大仙龍蟠街8號龍蟠苑龍璣閣一單位，意圖使兩名柯姓男子身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們。據相關報道指，兩名事主是一對20歲，患自閉症及智障的孖仔，而被告於事後亦須送院治理。

最高可判囚終身 根據法例，任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，或意圖抗拒或防止任何人受到合法拘捕或扣留而以任何方式非法及惡意傷害任何人，或導致任何人身體受嚴重傷害，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。案件編號：WKCC 4257/2023