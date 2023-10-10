疫後首辦 美酒佳餚巡禮 10月底亮相

【本報訊】夜經濟活動之一、疫後首度回歸中環海濱舉辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月底一連4日舉行。主辦活動的香港旅遊發展局昨日宣布，入場券、兌換美酒美食的品味通行證等會於今天早上10時起公開發售，提醒市民及旅客預早經活動網頁選購門票等，以便享受美酒佳餚。

中環海濱舉行 300攤位雲集 於本月26日至29日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」將呈獻約300個美酒與美食攤位，推介法國波爾多、勃根地區及意大利等36個國家的優質佳釀，以及17個國家地區環球美食，亦邀請頂級名廚、調酒師等親自教授發掘美酒佳餚的秘訣。

不過，要享受這些體驗，市民或旅客均要購票入場。旅發局指，旅客今天起可到活動網站或於指定本地旅遊平台購票，亦可以於稍後推出的全新流動應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」網上購買入場券及品味通行證。首3天晚間時段的入場費索價40元；而10月27日、28日的日間時段，以及最後一日（29日）全日則收費20元。