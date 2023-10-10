民政專員任區會主席 代表立場惹關注

【本報訊】下一屆區議會主席由民政事務專員出任，有議員昨在立法會民政及文化體育事務委員會上問及由民政專員出任的區議會主席將代表區議會抑或政府？亦有議員問到政府會否對議員辦事處開放時間設基本要求。政府回應指區議會與政府目標一致非對立，又稱當局有就區議會制訂履職監察機制，如果有議員「納空租」，當局會停止實報實銷機制。

回應稱非對立 按機制監察議員 政府擬在新一屆區議會中將繼續為第7屆區議員設立專項撥款，提供實報實銷的開設及結束辦事處開支償還款額，數額維持現有水平，由於來屆區議會主席將由民政事務專員出任，亦不設副主席，故當局會取消正副主席的薪津。議員林筱魯指市民大眾普遍認為區議會作用為監察政府，問到由民政專員出任的區議會主席將代表區議會抑或政府？民政及青年事務局局長麥美娟強調區議會與政府目標一致非對立，同樣希望做好地區治理。雖然目標一致，但可能手法不一，如果主席聽到不同意亦必須向政府如實反映。

議員陳仲尼則問及政府會否對辦事處開放時間設基本要求，萬一有區議員經常不開放辦事處，當局會如何處理，會否作出追討。麥指當局有就區議會制訂履職監察機制，如果有議員「納空租」，「唔係做嘢」，在區議會主席連同3個區議員聯署下，當局作調查，如果查明該名議員沒有盡責履職，當局會停止實報實銷機制。

曾任區議員的立法會議員陸頌雄同樣關注辦事處事宜，指過去議員辦事處租金差異大，部分設在商業大廈，部分設在房屋署內，而在房屋署內的議員辦事處亦有能因地域差異不一，要求房屋署向議員提供優惠租金。麥美娟承諾會與相關部門反映跟進。