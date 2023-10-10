當局續抽查日本進口水產 未發現輻射水平超標準

【本報訊】日本當局自8月24日起將福島核污水排放入大海，港府即日禁止當地10都縣海產進口，並每日檢測其餘地區的水產。食物環境衞生署轄下食物安全中心表示，自上周五（6日）中午截至昨日中午，食安中心過去3天已對264個進口日本「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，是自日本傾倒核污水至今，累計47天未有發現輻射水平超出安全標準。

颱風影響 昨本地魚查核暫停 另外，由於魚類統營處批發市場於颱風期間暫停運作，因此昨日的本地魚產品輻射水平測試暫停，至於過去兩天，即上周六及本周日（7日及8日），漁農自然護理署已對100個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本的檢測同樣合格。香港天文台亦已加強監測本港水域的環境輻射水平，至目前為止，並沒有發現異常情況。

由8月24日起至昨日中午，食安中心及漁農自然護理署分別檢測了共7,542個日本進口食物樣本及共2,256個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。