蓮香樓後人遭入稟追660萬元欠款

【本報訊】百年中環老式茶樓「蓮香樓」及「蓮香棧」於去年中宣布不敵疫情結業。其後，蓮香樓的第4代傳人顏漢彬亦一度被指欠薪，估計涉款至少逾百萬元，其員工亦到勞工處尋求協助。顏漢彬及其關聯的食品廠公司，於上周五（6日）被一間公司入稟，指食品廠公司欠款逾600萬元，顏則作為欠款的擔保人，故向該公司及顏追討欠款及利息。

原告是香港按揭證券有限公司，被告分別是襟江食品廠有限公司及顏漢彬。據入稟狀指，該食品廠於2021年6月與中國銀行達成貸款協議，中銀向食品廠借出600萬元，年利率為2.5%，顏漢彬則作為貸款的擔保人。中銀於同年7月30日將涉案債務轉售予原告，故被告轉為欠下原告600萬元本金及利息。據入稟狀指被告至今年8月共欠逾660萬元連利息，原告曾去信向被告追款不果，故入稟法院追討該筆款項及其後的利息。

另曾被指欠員工薪酬 位於中環的百年老式茶樓「蓮香樓」，與位於荃灣的「蓮香棧」，於去年8月宣布不敵疫情而結業。該兩所茶樓屬香港蓮香飲食集團的特許經營加盟商。不過位於上環的蓮香居則繼續經營。蓮香樓及蓮香棧結業後，兩店的員工一度指其老闆顏漢彬欠下他們薪金共逾百萬元，並向勞工處求助。蓮香棧的業主港鐵於今年6月亦曾入稟高院指，蓮香棧於去年2月至8月欠交租金逾426萬元，違反租約後令港鐵損失逾320萬元，故要求法庭下令經營者連本帶利賠償近747萬元及一切損失。案件編號：HCA 1609/2023