私隱署：虛銀眾安系統大致符規定

【本報訊】網絡安全問題近期備受社會關注，就現時本港虛擬銀行多達8間，而虛擬銀行日常會處理大量性質敏感的客戶個人資料，個人資料私隱專員公署公布，已完成視察本港首間虛擬銀行，即眾安銀行的客戶個人資料系統。報告指，眾安銀行在處理客戶個人資料上，大致符合《私隱條例》規定，但仍提出多項建議，並冀同業能借鏡。

眾安銀行在2019年3月獲香港金融管理局發出虛擬銀行牌照，並在2020年3月成為香港首間虛擬銀行，主要透過互聯網及流動應用程式，向客戶提供電子化銀行服務。

視察結果顯示，截至今年6月30日，該銀行零售用戶數目接近70萬人，而銀行亦建立個人資料私隱管理系統，並委任專職保障資料主任，有系統並負責任地建立一套遵從《私隱條例》規定的制度，循規地管理客戶個人資料。銀行亦透過實行無紙化辦公環境、採取防範釣魚襲擊威脅的演習活動，以及推動工作場所的私隱友善文化等措施，保障個人資料私隱。

籲員工查閱客戶資料設時限 私隱專員鍾麗玲指，整體來說，眾安銀行在處理客戶個人資料上大致符合《私隱條例》中保障資料原則的規定。不過，她仍提出改善建議，包括應加強對資料處理者的管理、提升資料遺失防護系統的監察能力、限制員工查閱客戶個人資料的時間、集中管理處理個人資料內部政策及指引，並持續定期檢視其個人資料系統，以加強對客戶個人資料的保障。她期望是次報告及建議，可進一步協助該銀行加強保障客戶資料、確保數據安全、防範資料外洩事故發生外，亦可讓其他虛擬銀行作為參考。