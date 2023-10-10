放寬入波樓擬修例 被斥枉設年齡限制

8歲以下仍禁進 未全面開放顯推廣矛盾 為推廣桌球活動，港府擬修訂《遊樂場所規例》，把進入桌球館最低年齡限制由16歲降至8歲，限制進入時間縮短至晚上11時至翌日早上7時，並允許穿校服者進入。議員認為根本不應有年齡限制，另有議員質疑康樂及文化事務署的桌球設施過少，形容為「口不對心」，與推廣體育運動的說法不同。政府回應指原先認為應放開所有限制，但經諮詢兒童事務委員會後有此安排，重申不排除會進一步放寛限制。

據《規例》列明，現時桌球館持牌人除非獲康文署長書面明確准許，否則不得准許未滿16歲者晚上8時至翌晨10時期間進入該處所，亦不准任何身穿校服者在營業時間內任何時間進入。文化體育及旅遊局指有關限制是因上世紀六、七十年代認為有需要適當保護16歲以下心智未成熟的人，然而隨着時代進步，政府已優化桌球館發牌制度，又增加對桌球館的巡察，桌球館環境近年已大有改善，故提出將進入桌球館最低年齡限制由16歲降至8歲，限制進入時間縮短至晚上11時至翌日早上7時，並允許穿校服者進入。

議員質疑存邏輯問題 立法會民政及文化體育事務委員會昨日討論有關事宜，議員管浩鳴質疑當局如果強調桌球運動沒有問題「老少咸宜」，為何會將進入桌球館最低年齡限制由16歲降至8歲，認為應讓8歲以下進入，批評當局定年齡限制背後的邏輯就是認為桌球有問題，如果當認為沒有問題應該連8歲限制都無需要。另一議員林筱魯指同樣關注有關邏輯問題，指在現行安排下8歲的小童無論甚麼時候都不能進入場所，要求政府考慮進一步放寛。

文體旅局常任秘書長黃智祖回應指，當局原先認為應放開所有限制，但經諮詢兒童事務委員會後，委員會認為有歲數限制較佳，當局為作出平衡，在希望爭取放寛同時，令部分人安心，故有此限制。他又補充指，以過往經驗如果有人申請放寛，應能覆蓋大部分使用者，是次放寛作為一個「中途站」未嘗不可，又指不排除會進一步放寛。

當局稱將增加桌球設施 議員吳傑莊則關注現時康文署轄下場所，只有順利邨體育館有4張英式桌球枱，質疑康文署桌球設施過少，形容為「口不對心」，與推廣體育運動的說法不同，問到當局是否有計劃增加桌球設施，如有時間表為何。黃智祖承認英式桌球枱比較少。康文署副署長徐曉露透露當局未來有意在大埔第6區、元朗第12區、深水埗寶靈街體育館，增設不少於兩張美式桌球枱和英式桌球枱。

另有議員指近日到桌球館發現現場「煙霧瀰漫」，並不適合一家大小前往打桌球，問到當局是否有計劃改善個別桌球館的環境和形象，讓家長放心子女打桌球，同時會否開設一些適合一家大小使用的桌球館。徐曉露表示，當局希望透過市場力量釋放，有關開設適合一家大小使用的桌球館可能性，讓經營者看到有商機，又重申政府會安排突擊巡查，無論是否放寛相關規例，現時都有相關發牌規管。

管浩鳴