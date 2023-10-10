醫健：成視在人：AI攝影機 數分鐘診斷糖尿眼

由糖尿病引致的「糖尿上眼」— 糖尿病視網膜病變可以致盲，此病在撒哈拉以南非洲地區尤其常見，是糖尿病盛行率最高地區。為了提高篩查「糖尿上眼」風險個案，奧比斯早前與非洲盧旺達糖尿病協會合作，為盧旺達農村地區的四間診所配備了人工智能（AI）篩檢攝影機，只要借助由奧比斯Cybersight AI提供支援的攝像頭，快速審查眼底圖像，臨床醫生可在數分鐘內診斷患者。

容易使用 準確度高 撒哈拉以南非洲地區平均每百萬人只有3.7名眼科醫生，借助人工智能，臨床醫生可以立即獲得高度準確的診斷，並立即轉診患者接受治療。我們的研究表明，透過人工智能篩檢獲得即時診斷，比起等待數周或數月等待專家檢查結果，患者更願意及早尋求治療，且患者滿意度達到99%。

盧旺達糖尿病協會表示，經過培訓後，有關篩檢儀器容易使用：「任何人都可以做到，學習起來根本不需要花很長時間。」有關篩檢更可為農村等偏遠地區前往市區求醫的患者節省旅費等開支。

奧比斯