紅肉攝取量愈高 二型糖尿愈快到

港大調查風險增44% 常見共患心血管病 心血管病在全球中是導致死亡的主要原因，其中二型糖尿病是心血管病常見的共患病，亦是心血管病的重要危險因素。港大醫學院昨公布一項調查，發現當人類紅肉攝取量愈高，患心血管病和二型糖尿病的風險則愈高，若每天多攝取50克加工紅肉，患心血管病及二型糖尿病風險，分別可增加26%及44%。研究團隊建議，市民應該控制紅肉攝取量，以減低患上相關疾病風險。

港大醫學院公共衞生學院團隊大規模分析逾440萬人研究數據，以每日多進食100克未加工紅肉，以及每日多進食50克加工紅肉計算，發現不論加工或未加工紅肉，隨着攝取量增多，心血管病和二型糖尿病風險會隨之增加。

東方飲食文化 中風比率較低 團隊又指，雖進食未加工紅肉較加工紅肉的風險稍低，但研究亦發現，每日多進食100克未加工紅肉，也可使罹患心血管病及二型糖尿病的風險分別增加11%及27%。

團隊又比較東西方飲食文化中風險的差異，發現東方飲食文化帶來的中風及二型糖尿病風險比率低於西方。結果顯示，若每日多進食50克加工紅肉，以及每日多進食100克未加工紅肉，在東方飲食文化下，患上二型糖尿病的風險比率為0.96，西方飲食文化下的風險比率則為1.51；至於中風風險比率，前者則為0.71，後者則為1.13。

港大醫學院公共衞生學院助理教授趙潔表示，世界衞生組織已分別將加工肉及紅肉，列為「第一級致癌物」和「第2A級致癌物」，反映不論加工與否，均對人體構成疾病風險。不過，隨着香港傳統飲食文化漸被西方影響，市民於日常飲食中，時常攝取加工肉等高脂肪乳製品。

港人食肉量不斷增加惹關注 她續指，本港肉類輸入量逐年遞升，反映港人食肉量不斷增加，憂慮如果港人食肉量持續上升，便可能步美國、歐洲和澳洲等西方飲食文化地區後塵，增加患上心血管病及二型糖尿病的風險。為了保護個人心血管代謝健康和全球公共健康，以及減低患上心血管病和二型糖尿病風險，市民應該控制紅肉攝取量。