引進辦接觸200企業 僅15%落戶本港

【本報訊】去年施政報告提出「搶人才、搶企業」，成立「引進重點企業辦公室」等。港府最新指，辦公室已接觸逾200家企業，當中僅15%會落戶本港；輸入人才計劃則收到16萬宗申請，當中逾60%已獲批，而已來港的人數已超過政府目標。

港府去年12月底成立「引進辦」，針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技，引進重點企業。財金官員昨日在「香港國際人才高峰論壇」上表示，引進辦至今已接觸超過200家企業，當中近30家已經或準備落戶來港，或擴充在港的業務規模，料初期會在香港合共投資超過300億元，創造過萬個就業機會，當中大部分為科研或管理層職位。

至今輸入6萬人才 他提到，引進的企業中包括人所共知的龍頭企業，將有助吸引上下游公司來港，加速建立產業集群，而規模較小但擁有技術較前沿的初創企業，就可加強本港科研創新的動力，也有助吸引投資和人才，加速相關生態圈發展。

「搶人才」方面，財金官員提到，截至上月，各項輸入人才計劃一共收到16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，其中「高才通計劃」共收到超過5萬宗申請，當中超過3.9萬宗獲批；至今已有6萬名人才來港，超越政府年初訂下全年3.5萬人才的目標。

官員指出，不同的經濟體都在力爭高質量的人才和專業人士，本港和粵港澳大灣區的城市也要從國際人才爭奪戰中脫穎而出，才能持續實現高質量發展。本港樂意跟其他大灣區城市攜手並肩，在人才發展上加強協作。