託兒服務不足 重投職場陷困局

疫後在家工作機會大減

育有兩名子女的陳女士表示，自己婚前大約有10年文職工作經驗，她透露疫情期間，由於在家工作安排較普遍，她亦找到一份在家兼職，每周工作10多小時，每月可賺取約6,000元，然而疫情後，僱主取消在家工作安排，兼職亦無奈停止，加上政府託兒中心的服務時間不合適，為照顧子女，根本無法外出工作。她又指自己尋求過社區保母協助，惟由於上班前需要將子女帶去保母家中，且兩名子女有可能要分開到不同的保母家中，因此難以預計時間，她亦認識有3名子女以上的家長也難以使用社區保母服務。