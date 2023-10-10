託兒服務不足 重投職場陷困局
【本報訊】有工會指香港應釋放龐大的婦女勞動力，惟有婦女指自己婚後因政府託兒服務不足、社區保母措施未完善等原因無法工作，期望更多僱主可以推行在家工作、有更切合需求的託兒服務，令婦女可以重新投入職場。
疫後在家工作機會大減
育有兩名子女的陳女士表示，自己婚前大約有10年文職工作經驗，她透露疫情期間，由於在家工作安排較普遍，她亦找到一份在家兼職，每周工作10多小時，每月可賺取約6,000元，然而疫情後，僱主取消在家工作安排，兼職亦無奈停止，加上政府託兒中心的服務時間不合適，為照顧子女，根本無法外出工作。她又指自己尋求過社區保母協助，惟由於上班前需要將子女帶去保母家中，且兩名子女有可能要分開到不同的保母家中，因此難以預計時間，她亦認識有3名子女以上的家長也難以使用社區保母服務。
25歲少數族裔婦女Maria上月剛誕下小朋友，她指雖然很希望繼續工作，但由於對工時長的憂慮，加上沒人代為照顧小朋友，只好放棄。她居住的九龍城區，託兒中心十分缺乏，而且名額緊張，她指如能找到合適的託兒服務，希望可投身酒店業，賺取更多收入，減輕家庭壓力。
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