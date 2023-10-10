鑽石山徒步返大圍 16歲少年被困山上

【本報訊】颱風「小犬」吹襲香港，天文台周日晚7時改掛9號風球，當時大部分公共交通工具停駛，港鐵亦暫停露天路段列車服務。但一名姓吳（16歲）少年，前晚在鑽石山荷里活廣場購物兼晚膳後，因公共交通服務幾近癱瘓，在無巴士、無港鐵情況，他竟然從鑽石山徒步返回沙田大圍顯徑邨寓所。

當晚近9時，吳途經麥理浩徑第5段時迷路，無奈之下報案求助。救援人員到場尋獲吳，在確認他安全後將他帶落山。其後，人員聯絡上吳的父親，然後把他送回家。吳與雙親居於顯徑邨，是中四學生，平時有玩田徑運動。

風球下外出怕捱罵 吳父昨晚接受訪問表示，當日兒子獨自外出購買iPad套，未料突然改掛9號風球，當時交通工具停駛，兒子恐被他發現捱罵，所以按地圖指示步行回家。惟行了一個多小時至筆架山一個亭時，驚見山路陡峭，只好致電給他求救。

吳父欲開車接兒子，但他稱迷路未能落山，因此叫吳自己報案。約一小時後消防鎖定吳的位置及帶他落山。吳回家後向父親檢討事件，認為自己有勇無謀知錯，當時見雨勢不大，手機亦有電，才會行山路返大圍。吳父坦言，「如果佢手機突然無電、或收唔到信號，事情的發展可能會180度轉變，發生悲劇，依家人冇事就好」。