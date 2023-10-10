天文台總部半日雨333毫米破10月紀錄

梁榮武

【本報訊】天文台昨日在天氣隨筆中表示，颱風「小犬」在橫過南海期間充滿着頑強生命力，並帶來狂風大驟雨，由前日午夜至昨日正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部更錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高單日雨量紀錄。

天文台解構今次小犬的形成過程，指小犬雖一度因台灣地形影響而稍為減弱，但由於南海水溫偏暖及垂直風切變較弱，加上移動緩慢，有足夠時間在海上重新發展，種種有利條件令小犬在南海東北部一直維持颱風至強颱風的強度。風力結構上，小犬的特點是環流相當緊密，代表小犬要非常接近本港，本地風力才會顯著上升。而從衞星雲圖可見，小犬的螺旋雲帶覆蓋範圍相當細小，不及2018年環流廣闊的「山竹」及今年的「蘇拉」。

不過，由於小犬前晚最接近本港時，以颱風強度於本港以南約70公里掠過，期間更帶來狂風大驟雨，雷達圖像顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，並持續影響珠江口一帶，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部更錄得333.9毫米，僅半日的雨量便已打破有紀錄以來的10月最高單日雨量紀錄。

全球預測仍欠準繩 天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武昨日在電台節目指，今次的季候風於颱風環流周邊摩擦，就像摩擦陀螺一樣，令颱風加快速度。他指，不同預測模式都未能跟貼小犬的移動，反映現時全世界對颱風預測仍難盡善盡美。對於天文台被批評改掛9號信號前未有提早預警，梁指若提早一至二小時預警，屬「預測的預測」，更易出錯，市民更混亂。