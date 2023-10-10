東呼即應：突改信號斷回家路 滯留車站市民失措

讀者向東呼即應訴艱難 議員冀增準備時間 颱風「小犬」變「惡犬」，天文台前日較早時，還在說考慮午夜前改掛更高信號，豈料傍晚接近7時，突然宣布7時改發9號烈風或暴風風力增強信號。當局別的事沒有「即應」，卻「無定向閃電式」發9號波，有讀者向《東呼即應》大吐苦水，指港鐵突然停止地面服務，令他們手足無措，有市民花逾3句鐘才能回家，也有飲食界人士批天文台9號風球掛得太急，令他們不能回家。

天文台前晚7時突然改發9號烈風或暴風風力增強信號，殺了不少仍要上班的打工仔一個措手不及。因應變幻莫測的天文台颱風信號，港鐵只能按機制，宣布露天路段列車暫停服務，大批市民無家可歸，滯留港鐵站。有從事飲食業的黃先生向《東呼即應》訴苦，指前晚坐了3小時才能離開，召不到車，「換衫關爐都要時間啊，起碼都要畀半個鐘人哋吖！」

交通配套屬問題關鍵 天文台前助理台長梁榮武表示，相信前晚許多市民對9號風球預警時間不足夠，不是9號風球的問題，不是預警的問題，而是交通配套問題。他認為9號風球應該由天文台根據科學數據以科學作基礎，在最適當的時候發出。

曾任職港鐵車務運作的議員張欣宇則指，港鐵只是考慮到列車承受能力，而按機制處理宣布露天路段停駛。他指，在設計的時候，列車預計能承受之風力其實是有上限。這個上限大約是8號風球的水平，當去到9號風球時，因已超出設計上限，還能否安全運作呢？故在這種情況下，的確不應讓列車行駛。在今次應對而言，以他印象當中的確來得很突然，通常8號風球轉9號，感覺上會多一些時間讓大家預備，多走幾班車疏散絕大部分人流，今次時間真的很短。

籲加強資訊發放工作 不僅香港市民受影響，大批旅客亦因為交通癱瘓，被迫滯留機場。張欣宇指，機管局有需要檢討並作出改善。機場鐵路在9號風球下不能行駛，機場本身是一個當風的位置，大型巴士在風險評估下不能冒風險，但有一個很大的問題是，旅客來港並不理解香港的風球系統，不知道8號、9號代表甚麼，他們很迷惘，反而機管局經過今次經驗教訓，加強資訊發放方面的工作，讓旅客知道哪些交通工具已停駛，有何安排及預計何時恢復。

張欣宇表示，9號風球已超出列車設計上限，故的確不應讓列車行駛。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇