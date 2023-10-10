白牌車載客取酬 遇意外不獲賠

【本報訊】每逢打風都會見盡港人善惡兩面，有人發起義載無私助人如白璧，有人卻趁風打劫如青蠅。颱風「小犬」襲港期間也不例外，不同車站出現「白牌車」向市民索取天價車資。保險業人士指司機駕駛私家車載客取酬都會牴觸保險條例，一旦發生意外保險會失效，保險公司亦可追究司機因涉及第三者損傷的賠償事宜。法例亦規定，使用私家車非法取酬載客，最高罰款可達一萬元及監禁半年，車輛牌照也會被吊銷半年。不過，若市民以義載性質接載陌生人，一般不會影響保險條款。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指出，除非領有出租汽車許可證，任何私家車在登記保險時已說明，司機亦需要申報不得進行任何商業用途，如收取車資等，即屬違反保險條例，保險公司會視其購買的保險失效，一旦在路上發生意外，如撞毀車輛或導致人員傷亡，即使其購買全保亦可不作賠償。而因應第三者保險，若該車輛撞傷途人，保險公司會先代司機賠償對方的損失，但會保留向涉事司機追討的權利。他指，若司機只是進行義載，並沒有任何金錢交易，一般而言保險條款在惡劣天氣下仍然有效，「好似車埋鄰居啲小朋友一齊返學咁，只要唔收錢就冇問題！」

可罰款判囚停牌 按《道路交通條例》（香港法例第374章）第52（3）、（5）、（10）（a）條及附表4，使用私家車或輕型貨車作非法出租或取酬載客，或招攬或企圖招攬他人乘坐此類汽車的違例人士，首次被定罪可處罰款5,000元及監禁3個月，涉案車輛牌照會被吊銷3個月；如屬第二次或隨後再次被定罪，則可處罰款10,000元及監禁半年，如就同一汽車再犯罪，有關車輛牌照可被暫時吊銷半年。