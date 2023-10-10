旅巴荃灣西義載 300人平安抵屯門

【本報訊】天文台於前晚7時，被批評幾乎無預警下發出9號風球，港鐵按機制暫停露天路段列車，令一眾仍需工作的市民被迫滯留港鐵站。風雨下路面公共交通工具暫停，的士、紅Van甚至白牌車「趁風打劫」索取天價附加費。但風雨無情，人間有愛，有旅遊巴公司發起義載行動，在9號風球期間將逾300名市民平安載回家，感動不少港人。

紅Van去元朗 位位索價200元 港鐵按機制於9號風球發出後暫停露天列車服務，令不少原本以為可以乘港鐵回家的市民大失預算，數以百計人被迫在荃灣西站及紅磡站下車，風雨下滯留車站。大多的士司機因應打風關係需要收取附加費，索價200至700元，有市民坦言租一晚酒店更划算。有紅Van每位200元開往元朗，甚至有人駕駛「白牌車」，聲稱往屯門每人收費200元。

有人趁風打劫，旅巴公司「租租巴」就發起義載，不收分文將逾300市民平安由荃灣西站載到屯門，大批市民到租租巴社交平台留言言謝，貼文獲逾一萬個讚好，大多稱讚公司發揮社會責任，司機大哥冒颱風散發正能量！

本報記者昨致電租租巴了解情況，該公司營運經理陳先生指公司一直都有在緊急情況下，為有需要人士或政府部門提供接載服務，如在惡劣天氣下接載醫管局員工上下班。前晚公司車隊進行接載任務，見到荃灣西有大批市民滯留，決定派出旅遊巴前往義載。在9號風球懸掛期間，一共派出8輛旅遊巴接載有需要市民，合共將逾300人平安送到屯門，「啲司機一呼百應，個個都話可以去車啲市民，覺得有需要就去幫手，市民上車後都好感激啲司機。」