颱風來襲再考驗 港府應變乏改善

本港今年初擺脫持續3年的新冠疫情，不少市民皆視為新開始，盼能重新出發。殊不知，經濟未見復甦，天災人禍卻接踵而至；其中，超強颱風「蘇拉」與黑色暴雨先後來襲，本港多處山泥傾瀉及水浸，幾乎陷入癱瘓狀態，幸未造成重大傷亡，惟慘況至今歷歷在目，市民心有餘悸。舊傷未愈，再添新傷！昨日又有颱風「小犬」襲港，縱然威力不及「蘇拉」或黑雨，市民依然心驚膽戰，猶恐災難再次上演。

颱風「小犬」移速緩慢，3號強風信號足足懸掛了19小時，至昨日中午12時40分，天文台才改發8號烈風或暴風信號。本來，市民應有充足時間做好準備，提防颱風來襲；然而，當局發布的風暴消息一貫混亂，一時預測「小犬」或會減弱，「小犬」風力又忽然增強；一時預測會在本港南面掠過，隨着時間推移，「小犬」卻愈來愈接近本港；這邊廂還在說考慮午夜前改掛更高信號，昨晚7時又突改發9號烈風或暴風風力增強信號，鐵路露天路段隨即停駛。誠然，天有不測之風雲，天氣預報實難百分百準確，風暴路徑存在變數亦是見怪不怪，惟預測與實際偏差太大，或多或少都令部分市民措手不及，尤其是需要上班上學的市民，更是大失預算。

該說是幸運抑或不幸呢？即便天氣不似預期，也有很多市民做好了準備，應對颱風來襲。本報記者昨晨到多間超市視察，一如以往打風的日子，掃貨人流明顯較平日多，似乎店家也早有準備，貨架上貨源充足，未見搶購一空；至於杏花邨一帶的居民及商舖，更是可用「嚴陣以待」來形容，玻璃門窗貼上膠紙、屋邨出入口及附近公園等亦已架設擋水板。只不過，市民之所以能做足準備，更多的是源於缺乏安全感；而缺乏安全感的主因，在於港府多年來應對災害不力。

畢竟本港每次經歷災禍後，港府都會誇下海口，揚言會改善應變措施。然而，即便大花公帑進行改善工程，官員事前又會召開跨部門會議，商討應對措施，門面工夫做到足，仍改變不了結局；水浸黑點依然水浸，各區危險斜坡照舊發生山泥傾瀉；至於官員，事後則繼續以「罕見」、「百年一遇」等誇張字眼來推卸責任，十年如一日。正因港府從不可靠，港人才能養成危機意識。

今次「小犬」對本港造成的破壞有多大，現時猶未可知；惟令人憂慮的是，本港尚未從「蘇拉」以及500年一遇暴雨的傷害中走出來；由於港府災後善後速度過於緩慢，部分在黑雨中發生泥石流的山坡，目前尚未完成鞏固，傾瀉下來的山泥仍未清走，毫不誇張地說，本港現時正處於脆弱狀態；假如「小犬」再次引發次生災害，對本港的打擊恐會倍增。港府上兩次應對「蘇拉」及黑雨的表現已讓人大失所望，今次若無改善，又該如何挽回民心呢？危難中自強，說得動聽；倘若情況許可，試問誰又不想安安樂樂過日子呢？