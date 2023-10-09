笑看天下：漫長消耗戰 俄方佔優

俄烏戰事持續年半，種種客觀事實都不利烏克蘭；事實上，呢場衝突已演變成漫長嘅消耗戰，自俄烏戰爭爆發以來，據德國智庫基爾世界經濟研究所指出，美國已給烏克蘭至少總值750億美元嘅財政及軍事援助；美國總統拜登8月仍要求國會再撥240億美元援烏，之不過，部分共和黨人則對無休止援烏感到不耐煩；早前眾議院議長麥卡錫推動嘅臨時撥款法案，唯一被剔除嘅正是對烏克蘭嘅援助部分。

如今，共和黨籍嘅眾議院議長麥卡錫遭共和黨強硬派逼宮下台，令美國政府預算撥款更添變數。美國最近公布嘅民調反映愈來愈多人反對援烏，共和黨人受訪者反對比例更高達71%。此外，歐洲國家則出現所謂「烏克蘭疲勞」，對援烏即使有心亦無力，美國留下嘅資金缺口根本無辦法填補；一直伸手要求美國及西方國家「加碼」援助烏軍嘅戲子總統，此時此刻，唔急如熱鍋上的螞蟻就有鬼囉！

有研究指，若國與國之間嘅戰事持續超過一年，則最終平均會延長超過10年或以上！阿哥，真係咁就大鑊，烏克蘭已被俄軍炸到滿目瘡痍，生靈塗炭，難民無數！本報「世界視線」分析烏政府不斷徵召人民參軍，但烏軍還是出現嚴重兵源短缺及崩潰問題。講真，戰事再打下去，唔好話10年以上，打多一年半載，相信俄軍亦有兵源短缺之虞！依家美國政府內部黨爭立立亂，短期內恐難解決；西方國家對援烏感疲憊，俄總統普京曾揚言，冇西方支持，烏克蘭不消一星期便會落敗。美國媒體亦報道，有美國匿名官員稱，北韓已開始輸出軍火往俄羅斯供烏戰之用。俄朝之間是否達成「糧油換彈藥」？北韓於子彈、炮彈上嘅生產能力強悍，而俄方則糧食、石油係強項，凹凸互補，正常不過！