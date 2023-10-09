激濁揚清：普京為甚麼要教精你

俄羅斯總統普京日前談到僱傭兵公司瓦格納集團領袖兼始創人普里高津8月墜機身亡事件，他指參與調查的委員會向他報告，在遇難者的遺體中發現手榴彈碎片，飛機沒有受到外力衝擊，言論被認為是要駁斥美國官員指飛機是被擊落。此宗墜機事件的看點從來不是普里高津是怎麼死的，而是為啥他要率領多人齊齊赴死。

若美國正副總統、國務卿、國防部長等高層人物竟悉數乘搭同一架飛機，凡智商正常者也不會形容此班乃「可乘之機」，而只會說「這是給敵對勢力炮製了可乘之機」。偏偏普里高津與副手烏特金、親信切卡洛夫，負責保安的普羅普斯汀，還有曾參與瓦格納在敍利亞軍事行動的馬卡良等人，連最基本的風險管理也不顧，齊齊登上同一架飛機。要知道瓦格納接的乃國家級大生意，會否吝嗇這區區小數？這比手榴彈如何在機上被引爆，更耐人尋味。

普京認為調查人員沒有對罹難者遺體進行酒精和藥物測試是錯誤的，似想指出有人或受酒精影響，在機上引爆手榴彈造成「意外」。當不少男人組團到鄰近地區尋歡作樂，也只會同坐一架車輛，這並非因為他們沒錢召兩架的士，而是為了某種兄弟情誼、為了讓彼此信任。惟這種齊上齊落一旦走漏風聲，敵對陣營即可做嘢，最極端的情況可能是團滅，甚至機艙內出現手榴彈爆炸也絕不為奇。

從政必須避免讓自己落入險境，避免有痛腳被抓。像普里高津6月率部屬準備殺向莫斯科，有指俄羅斯總統專機飛離首都，舔美KOL隨即譏笑普京落荒而逃。普京作為強勢領袖，若被揭着草落跑，這江山要如何管下去？但他的家眷則不必冒會被擄作人質的風險。普京當然不會告訴你機上坐的是女兒還是情婦，他為甚麼要教精世上一眾舔美傻人？