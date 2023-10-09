強詞有理：最怕貨比貨

剛結束的十一長假期，內地旅遊消費市場一片火熱，打了西方的臉。初步數字顯示，假期國內出遊人數高達8.26億人次，同比增長71.3%，國內旅遊收入7,534.3億元，同比增長129.5%。這些數字對其他任何國家來說都是無法想像的，最近西方不斷唱衰中國經濟，政客、學者和媒體儼然形成一場大合唱，甚麼「見頂論」、「崩潰論」、「計時炸彈」等噪音不絕於耳，但到底有何根據，沒有人說得清楚。當然，西方唱衰和妖魔化中國，從來不需要根據，更不需要負責。

令西方失望的是，中國經濟並沒有按照他們唱衰的路徑走，而是再次展示強勁的韌性和活力。中國官方目標是實現全年經濟增長5%，外資大行曾普遍表示懷疑，有的甚至下調增長預測，現在卻不得不自打嘴巴，紛紛上調中國經濟增長預測。這再次說明一個事實，西方從來沒有真正了解中國，往往憑自己的偏見而妄下定論，自然離題萬丈。20多年前西方那本鼓吹「中國崩潰論」的暢銷書已成為歷史笑柄，想不到今天依然有不少人樂此不疲，這才是咄咄怪事。

很明顯，西方唱衰中國往往帶有政治目的，而不只是唱衰這麼簡單。美國總統拜登屢次將中國經濟形容為「定時炸彈」，顯然就是為了掩蓋美國自身問題，轉移輿論視線。美國財政狀況持續惡化，債務規模急速膨脹，金融危機揮之不去，衰退風險迫在眉睫，疊加政黨惡鬥以及各種社會矛盾，整個美國亂作一團。政客們無力解困，只好拿中國說事，這種轉嫁矛盾的套路，人們早已見怪不怪。只可惜，不管老美如何唱衰中國，也解決不了自身問題。

別的不說，單是「零元購」亂象就令人嘆為觀止。許多人將近年美國消費市道低迷、零售業不景歸咎於聯儲局激進加息，其實這只是其中一個原因，最主要還是因為零元購導致零售業損失慘重，營商環境惡化，商戶苦不堪言。前年美國零售業商品損耗高達945億美元，去年損失更達1,120億美元，主要就是零元購即搶掠偷竊造成。美國大型百貨公司Target早前宣布關閉位於主要城市的9家分店，理由正是因為罪案猖獗，業務不可持續。

不怕不識貨，最怕貨比貨。中國旅遊消費市場一片火熱，美國零元購亂象方興未艾，兩者恰成鮮明對比。大家說說看，到底誰會崩潰？