龍吟虎嘯：拜登還會耍老花招嗎

美國拜登政府對中國和俄羅斯同時拳打腳踢，結果都碰到了鋼板，損手爛腳。現在距美國大選不遠，拜登想連任總統，必須改變他在兩大戰場皆無「政績」、陷入泥沼的狀況，二選其一，抽身出來。很明顯，從中美抽身比俄美抽身要現實和容易，於是拜登選擇了從中美博弈中暫且抽身；而能夠實現抽身的最大標誌，是中美元首能夠在11月美國三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間舉行會談。

這陣子，美國花大力氣為此奔走和北京溝通，從國務卿布林肯、總統氣候特使克里、財長耶倫、商務部長雷蒙多、白宮國安顧問沙利文，到中美副外長官員詳盡具體商談安排，都是在做這項工作。這期間，美國、西方媒體大造輿論，好像此事一定成真似的。不過，中方「沉默是金」，對兩國元首APEC會面不置可否。這種狀況，不只出現過一次。

在中美高層會晤、中美元首會晤上，總會有「煙袋鍋子一頭熱」的時光，此因美國多次言而無信造成的；談好的事情，費了老大勁達成的共識，老美說變就變，而且變本加厲打壓中國。老美這樣做，只能說明是在玩騙人的手段，它根本不想緩和中美關係，更不會放棄打垮中國的目標。它的騙人手段，是其陰謀陽謀的一部分。

今次會不會有甚麼不同呢？拜登政府還會想以往似的耍花招嗎？他要對花招屢屢失敗執迷不悟，那就請耍。然而，拜登時下從中美博弈戰場抽身的時間已經不多，他要不想抽身那就耍，反正中國沒有損失。從形勢比人強看，拜登應該不敢再用騙人濫招，此只會害己。我們這個判斷，是建築在拜登尚未失去理性、還沒「老糊塗」的基礎上。當然，逾80歲的拜登會忽發甚麼「認知」狀況，那是很難講的。

這些不可知的事情點到即止，當下可知的是，美預告「本月會更新向華半導體和人工智能晶片限制規定」；美副防長稱會加快向台供應武器。這些都對拜登抽身造成阻礙。