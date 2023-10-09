坦言集：哈馬斯反抗

巴勒斯坦的哈馬斯組織從所在加薩地帶，史無前例地發動大規模襲擊以色列南部地區。以情報見著於世的以色列竟無防禦，一時之間，哈馬斯5,000枚以上的火箭炮侵入以色列領土。加薩邊境多處被突破，哈馬斯組織的武裝其後在以色列境內25個地方與以軍交火。

一直以來，以軍是隨意攻擊加薩地帶以及巴勒斯坦其他地區阿拉伯人居住點，傷害民眾毀壞民居，今次除了被哈馬斯火箭炮突破空防（據說是在邊境以色列的雷達警示系統被阻擋），城市受襲外，罕有地被哈馬斯武裝攻入以色列的殖民區，過程中不少以色列軍警被殺被擄，據說連以軍加薩旅前旅長，現為特別部隊之首亦被俘了。國際和以色列國內的討論，指出這是從未有過的失敗。且僅只哈馬斯動手，其餘的巴勒斯坦和阿拉伯聖戰組織並未參與，所以，衝突只在加薩邊境。

哈馬斯作為巴勒斯坦最堅持的組織，被各國圍剿，也與跟從西方的巴勒斯坦自治政府不和，但在被分割而形成「公開的監獄」的加薩地帶卻備受民眾的擁戴。加薩地帶人口密集（兩百多萬人），被以色列與埃及軍隊全面封鎖，起義者反抗者是無路可逃。哈馬斯與加薩的巴勒斯坦難民是以「時日曷喪，予及汝皆亡」的心態對抗，不時揭起大反抗。最近一次是2021年。屢敗屢戰，但在戰敗中吸取教訓，發揮更大的創意來對抗強大的以色列軍和緊密的封鎖監禁。

今次成功突襲，其意義不在於全面革命，在現時的國際形勢和以軍的強勢下，這是沒可能的。但作用是：展示不屈的士氣，鼓勵巴勒斯坦其他組織與人民堅持鬥爭，也激勵阿拉伯國家支援（至少沙特等防止與以色列建交）。與此同時，突襲成功向以色列的情報、邊防和防空系統發出嚴重挑戰，使以色列民眾也感受到巴勒斯坦人民無日無之的不安和受襲威脅。針對巴勒斯坦人民的迫害，哈馬斯與加薩人民不畏死，可戰至最後一人。但以色列的殖民主義、種族主義迫害被暴露無遺，再沒法掩蓋。

在以色列的反殖民主義有類於南非等的反殖民主義，二者迫害相同，也是歐美白人的種族主義，有歐美政府的支持，南非最後還是獨立，巴勒斯坦的反抗會換來像南非的成功，抑或是讓以色列在歐美支持下種族滅絕呢？這將是今天國際社會最大的考驗。