政情：兩岸關係緊張 孫偉勇籲遊台破障

近年兩岸局勢劍拔弩張，台海軍演頻頻，連帶香港同台灣嘅關係亦陷入低谷。孫中山家族後人孫偉勇就認為港人應該多啲去寶島交流，品嘗當地飲食、觀摩吓人哋嘅夜市，叫人要「打破個心魔」咁話。

孫偉勇出席議員鄧家彪嘅訪談節目，探討香港喺「和平統一」上可以點做。佢覺得同台灣「深化交流」係「硬道理」，譬如去台灣飲飲食食，逛吓夜市咁，呼籲更多團體組織台灣團，同埋藉民間嘅名義，要打破心魔多啲去接觸喎。

講到接觸，孫偉勇覺得港人可以透過親身北上，增加同內地嘅接觸，強化港人嘅國情教育，而近年港人北上消費成大潮流，人數之多甚至超過南下訪港嘅內地客，但佢話唔介意，因為相信港人可以喺消費當中發現，香港同內地好多嘢可以互補，又認為最重要係雙向交流，希望內地學者多啲嚟香港。

話太叔公孫中山剩好多書 按家族樹嘅分布，孫偉勇雖然係孫中山哥哥孫眉嘅玄孫，但佢都知悉「太叔公」嘅逸事。佢話孫中山並冇剩低好多財產畀家族後人，但剩得最多嘅係書籍，所以令到唔少孫氏族人都有閱讀習慣喎。