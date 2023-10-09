政情：生日撞正小犬 吸風台長名不虛傳

颱風「小犬」襲港，天文台一日之內先後發出8號同9號風球，前天文台台長岑智明搶住話呢個風關佢事喎，仲講到自己「重出江湖」添！至於議員梁熙、陳穎欣，同埋中西區區議員楊哲安，就喺風球高懸之下，冒住風雨通街走。

岑智明喺社交平台貼文，寫住「吸風台長重出江湖：今日8號、又係我生日、一定關我事，哈哈哈。」講得好搞笑，事關喺佢任內先後面對多個10號風球，所以畀外間戲稱為「吸風台長」。不過咁啱撞正生日打風，有網友留言話「你幾有飛屎，隻小狗仔都要同你祝生日快樂吧！旺旺旺！」另有網友就話「原來『小犬』因為台長你，專程撲過來香港和你慶生。」亦有網友祝佢有個打風嘅生日。

講到颱風，又點少得天文台前助理台長梁榮武，佢留言話「我仲勁，10年前11月8日我的生日，剛巧在菲律賓追風，感受世紀颱風「海燕」的威力。」仲記得當年超強颱風「海燕」橫掃菲律賓，帶來嚴重人命傷亡同經濟損失，之後被稱為「怪獸風暴」。

議員冒風雨 巡水浸黑點 鑑於上個月月初發生500年一遇嘅大暴雨，相隔唔夠一個月又有颱風來襲，難免令人想起東區都有唔少水浸黑點，議員梁熙同幾位黨友身披雨衣，徒步視察柴灣道迴旋處、歌連臣角一帶嘅水浸黑點，眼見渠口嘅表面清潔工作做得「十分到位」，但佢話有保安透露，渠口表面縱使好乾淨，但其實內部仍殘留唔少上次雨災後嘅沙石，所以佢哋都擔心如果雨勢進一步加劇，會影響去水效率。

楊哲安叫勿外出遠大樹 議員陳穎欣就喺社區幹事陪同下巡視大窩口邨，仲特別留意樹木同渠道情況。佢強調係安全情況下視察，目測一切暫時還好。

尋日下晝楊哲安透過社交平台上載短片，話天文台已宣布改掛8號風球，佢建議屋企家居嘅玻璃窗要貼膠紙，唔好外出、遠離大樹，如果屋企有容易水浸嘅地方，要提早做好準備咁話，然而叫人「唔好外出、遠離大樹」嘅佢，偏偏就係身處戶外，仲要企喺大樹旁邊！雖然出發點係好，不過戴定頭盔似乎會好啲喎。

睇番資料，今年首個襲港颱風泰利，關愛隊亦只係需要喺安全嘅情況下服務啫。估唔到依家做代議士要咁搏命。