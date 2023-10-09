HPV病毒引起 潮濕助孳生 公眾地方赤腳易招「疣」

【本報訊】「疣」你未必聽過，甚至有部分人一直不知道自己「有」。家庭醫學專科醫生袁明慧指出，疣是一種很常見的皮膚病，並由人類乳頭瘤病毒（HPV病毒）引起，當病毒接觸皮膚後，若皮膚出現傷口、或抵抗力下降，皮膚便會被刺激增生，形成「肉粒狀」的皮膚疣，最常出現於手、腳等經常接觸環境的地方。

4方法治療 包括塗藥水電灼 袁明慧表示，疣有分不同種類，最常見的分別有扁平疣、尋常疣及足底疣，其中尋常疣最常出現於患者的手掌、腳趾、指甲邊等；扁平疣則多出現於患者面及頸部，體積較細小，多數與患者因手部誤觸其他物品後，再接觸自己的面及頸部的時候所感染。她續指，疣是由HPV病毒引起，由於該病毒較喜歡於較潮濕的地方孳生，正正配合了香港潮濕的天氣，加上香港人煙稠密，居住環境擠迫，因此市民在日常生活當中接觸病毒的機會亦會因而提高。

傳播途徑方面，袁指出，疣是經日常的社交接觸傳染，若市民經常赤腳在公眾地方行走，或與他人共用毛巾及化妝品，亦大機會因而沾染皮膚疣，其中高危地方則包括公眾游泳池、更衣室，以及健身室等。她提醒，只要市民保持皮膚乾爽，避免在公眾地方赤腳行走，以及與他人共用物品，疣亦是有方法預防。

袁明慧說，現時治療皮膚疣主要有4種方法，需視乎患者生疣的部位、面積大小，包括外塗水楊酸藥水、二氧化碳激光、電灼手術及冷凍治療。其中，外塗藥水是透過利用具腐蝕性的水楊酸藥水，塗於患者的疣上，以對有關組織進行軟化及破壞，較常用於手、腳疣治療；至於面、頸部則建議使用針對細小肉粒為主的精準治療，包括二氧化碳激光或電灼手術，手術後約一至兩周，傷口便會結痂；面積較大，則建議使用3至4次的冷凍治療處理。

袁明慧 疣最常出現於患者的手掌、腳趾附近。