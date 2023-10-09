10至12月 料再現新冠高峰期

流感續呈升勢 雙疫交替攻擊 季節性流感肆虐香港，有專家表示，上周流感病毒確診比率重拾約15%水平，反映流感有上升趨勢，但仍未到頂。現時不少市民日常仍佩戴口罩，有一定保護作用，相信社區未必出現大型爆發，仍需時間觀察。惟與此同時，本港每日約有100至120人感染新冠病毒，料隨着疫苗抗體逐漸減弱，今月至12月很大機會出現另一波高峰期。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港8月下旬踏入夏季流感季節，雖然9月流感病毒確診比率一度回落，但上周再度躍升至14.8%，可見仍有上升趨勢，不過認為未觸及頂點。他指，本港夏季流感呼吸道樣本確診基數自34周開始，超過9.2%基線水平，但由於社區仍有不少人戴口罩，估計未必會出現大型爆發。

H1N1毒株可致兒童腦炎 許樹昌稱，目前無法準確預測未來流行的流感病毒株，但H3N2病毒株對長者的殺傷力較高，而H1N1病毒株有機會導致兒童出現腦炎或其他嚴重併發症。

許續指，流感疫苗的保護率平均為四至六成，除非出現大型轉變，抗原漂移，否則疫苗仍有一定保護力；接種疫苗後需時一至兩周產生抗體，而保護效力為6個月。他預計，明年1至3月為冬季流感爆發時期，呼籲65歲以上長者、長期病患者、兒童等高危群組盡快接種流感疫苗作預防。

每日約百宗新冠需入院 新冠病毒方面，許樹昌指，根據醫院管理局資料，現時核酸確診比例為15%，每日約有100至120宗個案需入院。本港最後一次新冠病毒高峰期是今年4至6月，而新冠病毒抗體在4至6個月會下跌，因此他估計今月至12月大機會再次出現高峰期，並又預料新冠病毒和流感將「梅花間竹」出現。

對於美國食品藥物管理局（FDA）早前通過審批，批准使用輝瑞和莫德納的第三代新冠疫苗，主要以XBB.1.5病毒株作抗原，接種後對XBB分支病毒產生高抗體，亦能覆蓋現時流行的兩種病毒，包括海外流行的EG.5及BA2.86病毒株。他預計，衞生防護中心下周開會討論，再決定是否引入該疫苗。