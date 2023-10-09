搭巴士碰撞爭執出手 中港兩怒漢街頭毆鬥

身體碰撞釀中港兩男毆鬥！一名內地中年男子上周六（7日）搭巴士時，疑因碰撞問題與一名本地六旬漢爭執，雙方於秀茂坪落車繼續爭吵不停，其後有人更忍不住動手打鬥。有途經巴士乘客拍下經過，顯示「剷青」內地男亮出萬用刀施襲，四眼港漢則以雙拳迎戰，雙方更逼埋鐵欄扭作一團。不少途人圍觀「食花生」未有阻止二人打鬥，最後有一名女子出言制止。執法人員到場調查後，以涉嫌傷人拘捕內地男，港漢則涉嫌襲擊傷人被捕，二人均受傷送院。

內地男亮長13厘米萬用刀 案發上周六近傍晚6時，一名姓賈（48歲）內地男子，與一名姓林（65歲）本地漢，乘搭巴士途至秀茂坪道近秀暉樓對開，疑因身體碰撞問題爆發爭執。兩人各不相讓，落車後繼續在巴士站爭拗，有人懷疑以一把長約13厘米的萬用刀刺傷林男手臂，他隨即作出還擊，懷疑以手襲擊賈男。人員接報到場，經分開雙方初步調查後，賈涉嫌「傷人」被捕，林亦涉嫌「襲擊致造成身體傷害」惹官非。當中賈男頭及面受傷，林男亦腹部和手部受傷，兩人均由救護車送往聯合醫院治理。

眾途人圍觀 自保未有阻止 有網民事發時剛巧乘巴士途經現場，於車上拍下雙方打鬥過程，並將影片上載至社交平台。影片開頭見到一批市民，站在行人路上圍觀兩名均身穿黑衣男子爭執，當中身材較矮的男子頭髮「剷青」，另一身材較高男子則戴上眼鏡。「剷青男」當時被一名女子拉扯，似乎欲阻止他與「四眼男」爭吵，惟他掙脫後右手持刀衝向「四眼男」施襲，「四眼男」見對方手持武器兼來勢洶洶，即刻作出還擊，兩人在街頭扭打，途人見有人持刀都不敢貿然上前協助，片段亦到此完結。