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疑因病厭世 85歲翁天台墮斃

【本報訊】昨晨9時許，一名姓姚（85歲）老翁於西灣河筲箕灣道57至87號太安樓高處墮下，飛墮太康街行車線重創昏迷。救援人員趕赴現場，經檢查證實姚翁已氣絕身亡，毋須送院。人員以帳篷遮蓋遺體，在現場檢獲遺書，經調查後相信姚翁從太安樓天台墮下，不排除他因病厭世。
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