要聞港聞

私家車掟彎 越線撞欄剷坡

私家車撞毀欄杆再衝落山坡。（陳錦昌攝） 私家車撞毀欄杆再衝落山坡。（陳錦昌攝）
私家車撞毀欄杆再衝落山坡。（陳錦昌攝）
【本報訊】姓翟（30歲）男子於昨晨8時許，獨自駕駛私家車沿大埔新娘潭路往沙頭角方向行駛，至八仙嶺自然教育徑對開彎位時，突然失控越過對面行車線，撞毀約5米欄杆後，衝落約一米下山坡。司機一度被困，由到場消防員救出，證實他沒有受傷，意外原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc