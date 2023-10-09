私家車掟彎 越線撞欄剷坡

【本報訊】姓翟（30歲）男子於昨晨8時許，獨自駕駛私家車沿大埔新娘潭路往沙頭角方向行駛，至八仙嶺自然教育徑對開彎位時，突然失控越過對面行車線，撞毀約5米欄杆後，衝落約一米下山坡。司機一度被困，由到場消防員救出，證實他沒有受傷，意外原因有待進一步調查。