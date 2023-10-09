港鐵北環綫 傳鐵路採用電氣化雙軌 供電擬與市區列車看齊

【本報訊】港府日前就北環綫主綫工程刊憲，料工程最快於2025年動工，2034年落成，以服務沿線新發展區。本地鐵路社交平台專頁「Riders」指，北環綫主綫為雙軌電氣化鐵路，而根據港鐵公司內部消息，目前傾向北環綫或與市區綫現代化列車看齊，採用直流電規格，以1,500伏特直流電形式向列車輸送牽引動力，惟最終以何種規格興建一問，至今未有確定答案。

新田站北擬建隧道 該專頁指，根據刊憲圖則顯示，北環綫主綫工程沿途，擬興建多座鐵路附屬建築，提供通風、供電及緊急疏散等功能。此外，新田車站北面亦擬建隧道預留結構，為未來北環綫支線工程作準備。北環綫車廠則擬建於牛潭尾之車站旁，預計主力為該線提供列車檢修服務。

至於早前網上盛傳，北環綫南端將接駁八鄉車廠東廠，以便讓北環綫列車使用該廠的維修設備及停放，故一度預料北環綫將採用屯馬綫規格興建。然而，最新圖則中並未顯示該連接線走線，相關切面圖中亦不見連接線軌道。

古洞站料2027竣工 資料顯示，北環綫首期工程今年內將動工，在東鐵綫落馬洲支綫增設古洞站，目標2027年竣工；至於北環綫主工程，擬於現有屯馬綫錦上路站與東鐵綫古洞站之間，興建一條長約10.7公里的連接鐵路，並設凹頭、牛潭尾及新田，共3個中途站。