各界促撤辣 港府：務實考慮處理樓策

【本報訊】由於今年度賣地收益僅為全年目標的一成，財金官員昨在一個電台節目中承認今年赤字會較預算案預期大，與賣地收入受影響有關，但中長期財政穩健。被問及業界要求撤銷樓市「辣招」，該財金官員指會參考市場情況及當時政策制訂的環境作務實考慮。

認賣地收入少 致財赤擴大 上年度的財政赤字高達1,398億元，亦預期本年度財赤高達544億元，創連續5年財赤。被問及今年度賣地收益暫時只有約100億元，遠遠未及全年賣地收入目標850億元時，財金官員除作出上述回應外，又重申政府「就住大企業每年收稅，由2026、2027年開始，每年多收150億元，方方面面一起做」，強調要量入為出、 審慎理財。

稱訪港客恢復至疫前八成 對於不斷有聲音要求政府撤銷「辣招」，財金官員指今年樓市交投量較去年增加，樓市和股市都有周期，與去年底比較樓價相若，又指樓市上落都受多種因素影響，例如會受到經濟和市場氣氛影響，市場因素佔比很大，當然成本、效率各方面都是相關因素，並重申會參考市場情況和政策當時制訂的環境來務實考慮處理。

香港疫後經濟發展仍未恢復，該財金官員指自今年通關以來，訪港旅客恢復至疫情前七至八成，私人消費達疫情前九成，會繼續舉辦多個大型活動，帶動商務旅客來港。

財金官員辯稱香港屬細小經濟體，經濟受包括美國持續高息及地緣政治環境等外圍因素影響。但被問到地緣政治會否對吸引外國企業造成阻礙時，他反而稱地緣政治格局亦可有利香港，更凸顯本港優勢，指西方國家包括美國在港都有大量投資，形容是「利益綑綁」共同發展，對方要「知所顧忌」。

在引進重點企業辦公室方面，財金官員表示，至今吸引約30間企業落戶香港，指本港有國際化、資金人才自由流通等優勢，有很大吸引力，將會來港發展的企業來自多個範疇，包括醫療科技、金融科技及人工智能等等，部分企業稍後會在港辦大型活動。

財金官員續稱，引進重點企業辦公室至今接觸約200間企業，和部分企業討論成熟，「萬事起頭難」，若然企業在本港有好發展，料有群聚效應，當局可向企業提供新田科技城等選址的土地和稅務優惠，並可商討共同投資。