秋季家居博覽 縮展期亦收旺場

【本報訊】「秋季家居博覽2023」原於上周五（6日）起一連3日舉行，惟受颱風影響，需昨日提早結束。主辦方表示，市民消費意欲強勁，只有兩天的展期無礙展商生意大收旺場，首兩日入場人數已較去年同期增長接近20%。

入場人數多20% 「做都做唔切」 主辦方表示，首兩日展期的入場人數超乎預期，市民對裝修、傢俬家具的需求熾熱，有展商更反映「做都做唔切」，成績令人鼓舞，期望來年香港家居博覽及秋季家居博覽可捲土重來，為市民網羅最新、最獨特的裝修及入伙產品及服務，打造專屬理想安樂窩。

香港家居博覽至今已舉辦超過10年，累計入場人士逾百萬人次，旨在協助準業主、新居入伙人士於會場找到包括傢俬家具、裝修產品及服務，現已成為裝修、家品業界的盛事。

秋季家居博覽對準香港中高端消費、新居入伙、家居裝修市場，希望為入伙、裝修人士等，提供一次性搜羅每年度城中最新的裝修、入伙產品及服務資訊平台，並為相關業界創造商機，使其品牌、產品及服務，能透過本博覽會，讓目標客戶短時間內能接觸及認識。