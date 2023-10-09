醫健：藥到病除：偏頭痛與藥物治療

許多人都會有頭痛的經歷，而患者通常誤以為痛處在頭部某一邊，便是「偏頭痛」，事實上，醫學上所指的「偏頭痛」具有不同特殊症狀，是一種「搏動性」的頭痛，像血管搏動的規律，痛處可出現在前額、兩側、頭頂、眼眶等地方。常見症狀包括嘔吐、惡心，並且怕動、怕光、怕吵、暈眩等，而且偏頭痛亦有可能伴隨神經的症狀，如出現視力模糊。偏頭痛的患者有的是遺傳的因素，同時，其他誘因亦會觸發偏頭痛，例如壓力大、月經、避孕藥、失眠等。

偏頭痛治療方案： 治療方案可分為急性治療及預防性治療。急性治療的藥物，包括撲熱息痛 （Paracetamol）、布洛芬 （Ibuprofen）、非類固醇抗炎藥物 （NSAID）。相對而言，使用撲熱息痛會比較安全，可是，過量服用劑量，會對肝臟造成一定的傷害。

如患者情況嚴重，則會選Triptans及Ergotamine，這些都是需要醫生處方。就以Triptans為例，是血清素作用劑，例如Sumatriptan，此藥劑量具有一定的限制，每天的上限是200微克，而且每個月不能用多於10天，防止過量使用出現頭痛；至於Ergotamine，常與咖啡因合併治療。由於，可能出現較嚴重的副作用，一般用於發病率較高或持續偏頭痛的病人，不能與Triptans同服。

預防性治療是針對頭痛發作頻繁的病人，因此對生活造成不便。藥物包括乙型交感神經阻斷劑 （Beta-blocker），鈣離子通道阻斷劑 （Calcium-blocker），抗憂鬱藥物及抗癲癇藥物等。與急性治療方案不同，藥物的劑量由低劑量開始增加，並達至逾期的效果後，藥物亦可以慢慢減低劑量。如有任何疑問，可向藥劑師或醫生查詢。

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