南北杏堅果特性各異 食用前須知

【本報訊】杏仁是常用食材，分為南北杏（南杏仁、北杏仁）、杏仁堅果3種，但食用方法各有不同，有機構提醒，治病用的與日常生活食用的杏仁，來源皆不相同。入藥用的杏仁一般為「北杏」，可治療咳嗽和氣喘，但存在毒性不能生吃。而南杏沒有毒性可生吃，一般作為食療用途。多當作零食的杏仁堅果，則來自美國，與南北杏屬於不同種類，亦可炮製不同美食。

北杏可治咳喘 不能生吃 基督教聯合那打素社康服務表示，入藥用的杏仁一般為「北杏」，主要產於遼寧、河北等地方，屬於水果「杏」的種子，來源於薔薇科植物山杏的乾燥成熟種子。成熟的山杏在夏季採收後，除去果肉及核殼，取其種子曬乾而成。

北杏外形呈扁心形，頂端略尖，基部左右不對稱，小而厚，中部膨大如肚子鼓出，其表面顏色偏黃，香氣較濃郁，味道較苦，因此亦叫「苦杏仁」。其性微溫、味苦，具有降氣、止咳、平喘、潤腸通便之功效，治療因傷風感冒所引起的咳嗽和氣喘效果特別顯著。

不過，生的苦杏仁帶有毒性，經咀嚼後會化成有毒的氰化氫，俗稱山埃，幼童吃一粒足已致命，而成年人食用半粒生的苦杏仁有機會急性中毒，中毒徵狀可在數分鐘內出現，包括呼吸困難、惡心、嘔吐、頭痛等，因此不能生吃的。

生的苦杏仁必須先用水浸透，再用沸水徹底煮熟以釋放毒素，中式湯水至少要煲30至45分鐘。至於坊間常見的苦杏仁，一般已經處理過（即已經去皮，及經熱力炒過）以降低毒素，但只可進食小量，在香港出現中毒的個案亦較少。

南杏無毒潤肺 宜煲湯水 而南杏則較少入藥，供食用多，外形亦呈心形，基部左右對稱，不過體積比北杏較大，顏色亦相對較淺，味道稍甜，故稱「甜杏仁」。甜杏仁藥性較苦杏仁平和，但藥用價值相對較低，因為其止咳、平喘之功效相對於苦杏仁較弱，但潤肺功效則比苦杏仁強，亦可預防咳嗽及口乾，加上沒有毒性，所以一般作為食療用途，可潤肺保健，常見於中式湯水、糖水、製作甜品。

至於常當作零食的杏仁，稱為「扁桃仁」，是甜扁桃的果仁。杏仁堅果外形呈修長橢圓，外皮棕色，口感香脆，由於富含多種維他命（例如C、B、E）及單元不飽和脂肪酸，故被例為超級食物。杏仁堅果除當作一般零食，還可以做成杏仁奶、杏仁醬、曲奇、蛋糕、麵包等。