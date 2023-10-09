蘋果膳食纖維豐富 穩血糖防便秘

【本報訊】蘋果含約八成以上的重量為水分，有機構表示，蘋果熱量主要來源自碳水化合物，所含脂肪及蛋白質則非常低，並由果糖、葡萄糖和蔗糖組成。此外，蘋果所含的膳食纖維也十分豐富，還有維他命C、小量其他維他命、礦物質，以及具抗氧功能的植物元素。

基督教聯合那打素社康服務指出，以一個中型連皮蘋果為例，其膳食纖維素約4.4克，以一般成年人每天建議攝取25克膳食纖維素為單位作計算，吃一個中型蘋果已相當攝取了18%的每天建議攝取量。膳食纖維素不會被人體吸收，進食後於腸道分解，性質分為水溶性及非水溶性兩種。

水溶性纖維有助降低血液膽固醇並穩定血糖的功能，水果（如杧果、木瓜、西梅）、五穀（如麥片、燕麥、薏米）及豆類均含水溶性纖維。而非水溶性纖維有助腸道蠕動，預防及紓緩便秘，水果、全穀類食品、麥糠和蔬菜等，含非水溶性纖維。

抗氧化物有助心血管健康 此外，蘋果亦是維他命C和鉀質的食物來源之一，可協助補充身體每天所需。除了基本營養素外，蘋果還含有植物元素多酚類。其中兩種稱為槲皮素（quercetin）和兒茶素（epicatechin），均含抗氧化功能。

抗氧化物有助降低體內自由基（free radical） 的活躍度，而自由基高度活躍與多種癌症和疾病相關連。此外，抗氧化物亦有助維持心血管健康及預防慢性心血管疾病的功能。