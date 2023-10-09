英皇慈善基金Tesla車主會 惜食行動 共餉樂享

募捐篩選儲存運送 服務一條龍 為響應世界糧食日，宣揚「惜食助人，不予堆填」理念，英皇慈善基金與Tesla香港官方車主會，攜手本地食物銀行樂餉社宣布，推行「共餉樂享」（Food Wanted, Not Wasted）惜食行動。包括開展一系列糧食捐贈、運送、後期處理等義工行動，提倡實行可持續發展的生活態度。

活動啟動禮於上周五（6日）在淺水灣灘畔商場the pulse舉行。活動主要向英皇集團員工、商戶、寫字樓租戶、the pulse商場會員、南區周邊居民及Tesla員工、車主發起糧食募捐，收集符合捐贈條件的過剩食物。義工車主會駕駛電動車前往指定收集點提取食物，再帶到樂餉社的食物倉庫作進一步篩選、儲存及運送至註冊慈善機構手中，分享予有需要人士。

夥商舖全港設逾40收集點 同時，樂餉社聯動合作商舖，於全港設置超過40個社區收集點，其中the pulse為活動「期間限定」及南區唯一的收集點。主辦方表示，活動將橫跨整個10月，而未來會籌辦企業義工活動，動員雙方旗下員工前往樂餉社食物倉庫協助檢查、分類和重新包裝捐贈的食品，再派送到慈善機構。

英皇集團副主席楊政龍引述報告指，有三分之一食物從生產至銷售過程中被浪費，其中有半數是被餐廳或消費者棄置堆填區，造成溫室氣體排放等問題。他表示，香港經濟繁榮，但仍有人面對三餐不足問題，糧食資源是社會發展的重要保障，減少浪費全民有責，冀通過活動讓大眾能認識與反思社會上貧窮、飢餓等問題，珍惜食物，為下一代打造永續未來。

Tesla區域總監范菁怡亦表示，活動體現Tesla加速全球轉向使用可持續能源的使命，攜手貢獻環保減碳，以零排放方式收集並送出過剩食物至受惠家庭手中，為社區創造積極影響。

樂餉社創辦人兼行政總裁Gabrielle Kirstein指出，香港有五分之一人活在貧窮線下，有調查指低收入家庭每月花達三成收入在食物支出上，同時食物價格上升，令弱勢基層家庭生活壓力甚大。望藉今次活動，有效收集社區內的優質剩食，紓緩他們的經濟負擔。她又呼籲公眾慷慨捐贈食物，匯聚剩食分享公益。

捐贈者可獲泊車券派對飛 主辦方指，凡參加「共餉樂享」惜食行動並捐贈或運送食物至the pulse，或樂餉社旗下的食物倉庫，即可獲得商場一小時免消費泊車優惠，及以優惠價購買the pulse於本月7日至31日舉辦的萬聖節派對《七門教》慶典門票。