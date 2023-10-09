要聞港聞

跑馬地大樹斷枝 傷兩清潔女工

折斷的樹枝被搬到路邊。（張開裕攝） 折斷的樹枝被搬到路邊。（張開裕攝）
折斷的樹枝被搬到路邊。（張開裕攝）
【本報訊】跑馬地兩名清潔女工，昨晨9時許，在雲地利道52號對開埋頭工作。期間，旁邊一棵大樹一條樹枝疑不堪強風吹襲折斷墮下，該兩名分別姓林（57歲）及姓董（64歲）女工猝不及防，頭部被樹枝刮傷。救護車到場將二人送院治理，消防事後在現場處理有危險的樹枝，以防其被強風吹斷塌下傷人。
受傷女工送院。受傷女工送院。
受傷女工送院。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc