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跑馬地大樹斷枝 傷兩清潔女工
折斷的樹枝被搬到路邊。（張開裕攝）
【本報訊】跑馬地兩名清潔女工，昨晨9時許，在雲地利道52號對開埋頭工作。期間，旁邊一棵大樹一條樹枝疑不堪強風吹襲折斷墮下，該兩名分別姓林（57歲）及姓董（64歲）女工猝不及防，頭部被樹枝刮傷。救護車到場將二人送院治理，消防事後在現場處理有危險的樹枝，以防其被強風吹斷塌下傷人。
受傷女工送院。
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