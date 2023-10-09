跑馬地大樹斷枝 傷兩清潔女工

【本報訊】跑馬地兩名清潔女工，昨晨9時許，在雲地利道52號對開埋頭工作。期間，旁邊一棵大樹一條樹枝疑不堪強風吹襲折斷墮下，該兩名分別姓林（57歲）及姓董（64歲）女工猝不及防，頭部被樹枝刮傷。救護車到場將二人送院治理，消防事後在現場處理有危險的樹枝，以防其被強風吹斷塌下傷人。