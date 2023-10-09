石澳道山崩影響大 恢復兩線行車需時

【本報訊】暴雨襲港、山泥傾瀉和路陷早前令石澳道全線封閉，阻擋居民進出石澳的唯一通道。政府成立跨部門工作小組重開行車線，並以水路撤離有需要的居民。不過，石澳道全面恢復兩線行車仍需時，路政署高級維修工程師許盛發表示，該署已制訂初步方案，並聘請顧問公司進行詳細設計。有關設計預計於本月完成，之後便可展開工程。

9月黑色暴雨警告信號生效期間，近爛泥灣兩處地點發生山泥傾瀉，其中一處山泥完全覆蓋兩條行車線，旁邊一段約十米長的石牆損毀；另一處則有一條長約20米的行車路倒塌，石澳道因而全線封閉。土木工程拓展署土力工程處和路政署展開緊急修復工程，清理泥石並噴漿鞏固山泥傾瀉的位置，又堆放石填料支撐路面下陷的地方。許指由於受山泥傾瀉影響的面積大，即使用盡承建商的石填料庫存，仍不足以應付所需。

該署即時安排填料庫通宵運作，並直接將石填料運送到現場。路政署的承建商也提供重型車輛和器械，讓同事得以持續施工，加快工程進度。搶修工程原預計需時兩星期，但經連日趕工，僅約兩日便順利重開一條行車線。土力工程處建議在路邊加裝迷你樁，以鞏固斜坡，同時減少臨時斜坡的傾斜度，以提高安全性。許又指，該署將於2025年展開斜坡長期防護工程。

北角消防局浮橋運石澳使用 此外，由於石澳沒有碼頭或其他供船隻停靠的設施，消防船和水警輪無法靠岸。要撤離，先要考慮如何讓居民安全登船。經仔細評估，一條平日供消防人員上落小艇的浮橋，是這道難題的答案。消防處高級消防隊長伍頌然指出，該處認為當時最可行的方法，是將北角滅火輪消防局的浮橋直接運到石澳，讓居民登上快艇，再接駁消防滅火輪撤離。消防隊長陸俊延則表示，浮橋不用組裝，消防人員選定合適的海床位置，確保沒有礁石對船隻構成危險，以約半小時成功固定浮橋。

若海床有足夠的深度和斜度，小艇便能更靠近沙灘，大大減少居民在浮橋逗留的時間該處也須確保浮橋不受潮汐漲退影響。為增加浮橋的穩定性，消防處更派出蛙人，利用繩索和逾25公斤的鉛墜將浮橋固定於海床，最終成功和安全地撤離逾百人。