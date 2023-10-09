逾200客機現阻滯 大橋封閉海運停駛

颱風襲港期間 對外交通大受限 受颱風「小犬」影響，本港對外交通大受影響。港珠澳大橋昨日封閉，「金巴」停駛，連帶多條海上客運航線暫停。機場管理局表示，風暴下部分航班可能受影響，旅客應留意最新的航班情況，有需要時向航空公司查詢。至於風暴信號生效期間，前往機場的公共交通亦只維持有限度服務，呼籲旅客應預留充足時間前往機場。此外，原定昨日在沙田馬場舉行的賽事亦取消，已投注的市民可獲退款安排。

港珠澳大橋昨午2時半封閉，港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」昨午1時起暫停營運服務。客船方面，澳門來往香港及珠海灣仔客船航線，於昨午尾班船開出後停航；澳門來往深圳及桂山客運航線則全日停航，服務將暫停直至另行通知。另外，海事處宣布，上環港澳客運碼頭及尖沙咀中國客運碼頭亦暫時關閉。

沙田日馬賽事取消 颱風襲港期間，部分航班亦受影響，機管局表示，昨日全日共有860班航班，截至下午3時，已有520班離港或抵港，另預計有90班和約130班航班分別會取消及延誤，呼籲旅客前往機場前，應自行上網查詢最新航班時間。機管局同時啟動緊急應變控制中心，增加人手協助旅客，並延長餐飲設施的服務時間；而根據天文台提供資訊，暫時預計今日航班運作將維持正常。

天文台氣象學家過去曾強調，飛機升降與否，與熱帶氣旋信號無必然關係，並指出飛機能否在颱風下升降，將取決於4大因素，包括側風風速或出現的風力氣流會否過大、跑道範圍視野及能見度是否受阻、有否發出紅色閃電警告，以及在惡劣天氣下，地勤職員能否如常工作。

此外，香港賽馬會表示，考慮到公眾及馬匹安全，決定取消原定昨日在沙田馬場舉行的賽事。有關退款安排，現金投注顧客須於有關賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款；至於所有經由電話投注及數碼平台投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

澳門料低窪地水浸 澳門方面，澳門氣象局昨日下午4時30分亦改發8號東北風球，並在晚間維持，至於今晨發出9號風球的可能性則屬於中等。受小犬相關雲雨帶影響，澳門預料今日驟雨較為頻密，雨勢有時頗大，今晨至早上低窪地區有機會出現約0.5米水浸。