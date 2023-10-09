超市人流倍數增 存貨足未見售罄

【本報訊】颱風「小犬」逼近掛8號波，市民一如以往打風日子，紛紛到超市撲蔬果、食物及日用品，不過「盛況」未如對上一兩次熱帶氣旋襲港，未見有市民瘋狂掃貨，罐頭、杯麵、香米等食品均見貨架仍有存貨，料大眾看輕風暴對港的影響。

本報記者昨日上午約11時半到上環多間超市視察，發現掃貨人流明顯較平日多約一倍，大多停留在水果、蔬菜及冰鮮食品一帶，相信打算購買食材留在家中烹調午、晚餐「避風」，該店舖的鮮活食品貨量充足，未見售罄。

街市冷清 有攤檔早收 至於一般於颱風下被大量搶購的罐頭、杯麵，以及香米、麵包等乾糧亦未見搶購，零星顧客到相關貨架選購，個別超市有杯麵缺貨，或許市民認為小犬未必令本港長時間掛8號波。不過，記者仍見到個別客人「豪掃」3條廁紙。

兩大超市已於社交平台宣布，其大部分門市會於8號風球下維持營業，小量則會提早關門或暫停營業。縱使超市較多人入貨準備打風，但上環街市顯得較冷清，多數店舖均有開門，但客人的人流較疏落，店員的人數還較客人多，個別攤檔看似準備提早關門。