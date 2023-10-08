笑看天下：如欠誠意 相見又如何

中美關係似乎有所改善，自今年6月開始，美國高官排住隊訪華，連百歲政治家基辛格亦不畏路遙訪京，習近平親自接見這位老朋友，午宴也滿是歷史嘅回味：北京烤鴨、西湖醋魚、兩吃大蝦，係基辛格1972年陪同時任美國總統尼克遜訪華嘅菜式；可見中國對這位早已卸任嘅美國國務卿，即使以個人和民間身份訪華，北京依然禮貌周周，反映中國傳統待友之道。

美國總統拜登一直盼望與國家領導人習近平會面，其實只需拿出誠意便可！呢，美國國會參議院民主黨領袖舒默率領兩黨參議員代表團訪華，中國外交部表示歡迎；正如學者分析，近年美國反華最激烈的正是國會議員，依家兩黨參議員代表團訪華，反映拜登政府和國會都有一定共識，美中之間要競爭，之但係亦不能不接觸；對於管控美中分歧，依然具有一定迫切性。

數字會說話。根據美國經濟分析局的數據，美國對華直接投資嘅總存量，從2018年嘅1,080億美元，增加至2022年嘅1,260億美元。中國這個世界第一市場，畢竟係無可替代。

美國五角大樓即將發表新一份中國軍力報告，據悉有關評估着眼於重建國際秩序、嚴重損及美國重大利益與全球和平、安全及穩定。美國只知拋出「中國威脅論」，一味指摘解放軍軍機和戰艦對美國及其盟友夥伴作出愈來愈多挑釁行為，增加危機或衝突嘅可能性。查實美國到處拉幫結派，日本、南韓已全面倒向美國，早前華府又宣布與越南建立全面戰略夥伴關係，計劃向越南售賣軍火，包括F16戰機。美國對中國嘅圍堵和制裁一直有增無減，呢方面老美又唔講！下月喺美國舉行嘅APEC峰會，拜登如果欠缺誠意，「習拜會」落實又如何？