冰鑑春秋：郭台銘還選得下去嗎

原本各界以為郭台銘挾其強大的「鈔能力」與廣大「深綠郭粉」的支持，應該在連署上能衝出一波高峰，整體份數上看百萬，再以此逼宮柯文哲與侯友宜。沒想到發動連署以來，郭台銘卻迅速被邊緣化，甚至有人懷疑，郭的連署到底會不會達到29萬份的最低門檻？

情勢之所以如此惡化，可以歸結為：一、選擇賴佩霞為副手的話題效應不如預期，甚至因為發表當天發言人就表示賴隨時可以退選，反倒讓很多人質疑她的參選意義。二、郭台銘缺乏創造話題的能力，他似乎只能隨着記者的詢問發表對新聞事件的看法，而這些言論往往也沒有特別吸睛之處，讓人覺得郭除了掃夜市廟口拜票，就沒有其他的作為，自然無法成為矚目的焦點。

三、賴清德違建、臭蛋、雙十慶典爭議、藍白合作等事件接踵而來，郭台銘團隊卻顯得無法在這些事件中搶佔攻擊位置，而是直接被新聞所淹沒。這樣下去，郭台銘民調偏低自不意外。

單以正在進行的連署來說，正常每星期或每十天，都會放出消息宣稱又創新高，藉此拉高聲勢、激勵信心。但連署已開始半個月，郭辦一度諱莫如深，這馬上令人聯想到是否連署狀況不如預期？儘管發言人黃士修保證至少有30萬份，可能上看50萬甚至100萬份，但是如此虛弱的發言，只會讓人猜疑，郭是否已呈強弩之末，無力回天？

要知道郭台銘能突圍的唯一方法，就是挾雷霆萬鈞之勢，迫使藍白讓賢；這起碼是要連署百萬份才能展現的氣勢。若最後只有40、50萬份，甚至超低空略過，還有誰會把他當回事？眼下的情況，郭台銘如果不出奇招，只怕最後必將黯然退場，首富將再次成為要不到糖吃就搗亂的屁孩。