自成一家：IMF改革勢在必行

回顧上世紀至今，歐美國家幾乎壟斷了全球金融的國際體系和遊戲規則，IMF和世界銀行兩大國際性機構就是一例。根據二戰後不成文的規定，IMF總裁要由歐洲人擔任，世銀行長則由美國人擔任。這個不民主的規則多年來一直沒有改變。

說起IMF最離譜的規則，則不得不提它的份額分配制度。IMF的表決制並不是體現主權平等的一國一票制，而是類似股份公司的股東表決機制。以前西方經濟強大，長期佔據IMF的主要份額。隨着近些年新興國家崛起，這個分配比例愈來愈不合理，已不能反映當今世界經濟版圖，例如中國在全球GDP佔有很大比例，可在IMF的投票比重竟比日本低，這顯然是說不過去的。更甚的是，按照IMF的規則，一般事務需要70%投票權支持才能通過，重大改革事項更要85%以上的支持率才能通過。而美國作為IMF最大的股東，持有約17%的股份。換言之，美國擁有一票否決權，任何重大金融改革如果得不到華府首肯，都不可能獲得通過。IMF的決策權實質上是掌控在美國為首的少數發達國家手中，發展中國家的訴求很難得到合理的體現。