激濁揚清：反俄勢力郁親手就聽打

俄羅斯總統普京出席瓦爾代國際辯論俱樂部會議，宣布已最後一次成功測試可搭載核彈頭的海燕核動力洲際巡航導彈，並警告他國不要對俄使用核武，又稱敵人在俄方核武報復下，沒有生存機會。這是看穿了以美國為首的西方反俄勢力底牌，從而作出的嚴厲宣示，莫斯科已經公告「郁親手就聽打」，勿謂言之不預也。

普京指俄羅斯會在回應向俄領土發射導彈時，或於國家生存受威脅時才會使用核武。他的目標聽眾其實是在幕後操作代理人戰爭、煽動俄烏衝突的超級大國。美媒報道，根據9月20日拍攝的衞星影像，一個位於北極地區的俄軍基地發射平台出現設有拖架的車輛，拖架的大小與海燕導彈相符。可見普京忠告那些軍援烏國但援來援去亦是反攻不見成效的國家，莫要傻得冇眼屎乾淨盲的對俄射導彈，否則請準備一拍兩散，戰鬥民族絕非在打誑語。

普京根本不在乎最終可能會爆核戰，「俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼？」縱然非真的出自普京之口，但這種思想卻體現於普京的言行之中。比起美西方那些又要威又要戴頭盔的所謂領袖，終日生怕導彈會射到太平洋與大西洋之間，所以援烏援得明哲保身，普京乃是沒有退路，其政治生涯完全綑綁於這場與西方的鬥爭中，若俄方敗陣，普京決無好下場。故此，當美西方導彈射到俄國境內，對於應否動用核武還擊，普京還有甚麼猶豫的空間呢？

澤連斯基指俄羅斯或在5年內入侵波羅的海國家，這是戲子視野的淺陋之見。普京關心的是其個人政治壽命，與其入侵北約成員國看看會否被集體自衞權痛打，他直接對北約老大哥的國土side bet。狹路相逢勇者勝，這場膽小鬼博弈中，俄方從未落下風。