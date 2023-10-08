政情：港足亞運遇勁敵 林振昇貼文講往績

杭州亞運男子足球銅牌賽已經落幕，首次打入4強嘅港隊，最終以0:4不敵勁旅烏茲別克。喺揭開戰幔前，議員林振昇同好多港人一樣，主觀上期盼港隊取得勝利；但係佢又好客觀咁指出，烏茲別克嘅足球實力不容小覷，事關呢個中亞國家曾勇奪亞運男足比賽嘅金牌。

對壘烏茲別克輸多贏少

林振昇喺社交平台貼文，指自己要啟程前往北京，未必有時間收睇港隊對烏茲別克嘅賽事直播，但佢最近上網重溫1994年廣島亞運足球比賽片段，於是就憶起當時睇電視直播分組賽，就係港隊迎戰烏茲別克。儘管今時今日，日本同南韓足球稱雄亞洲，但佢話想當年外流歐洲聯賽嘅日、韓球員寥寥無幾，但烏茲別克已有球員為烏克蘭聯賽球隊效力，喺歐聯等賽事都有入波。其實昔日烏茲別克嘅足球實力屬亞洲一線，之不過後來發展平平，最多只能晉級到世界盃外圍賽亞洲區決賽，未能躋身洲際附加賽，亦從未參與世界盃決賽周。