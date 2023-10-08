政情：捐款唔收虛擬幣 李曠怡指認受性低

對於外界嘅捐助，慈善機構一般係採取「多多益善，少少無拘」嘅態度，但若然獻上虛擬貨幣，就可能另作別論。身兼菁英會副主席嘅東華三院董事局總理李曠怡，指捐款方式與時並進，善長可透過電子支付慷慨解囊，惟捐款只接納法定貨幣，虛擬貨幣就敬謝不敏啦。

去中心化未必能保值 點解唔接納虛擬貨幣呢？李曠怡指虛擬貨幣並非主流交易媒介，必須兌換成現金方可獲得資源或服務，對於慈善機構而言，法定貨幣無疑係既直接又省事。以「價值」角度，虛擬貨幣嘅漲跌幅度太大，對慈善項目嘅收支預算恐怕弊大於利。儘管虛擬貨幣早已發展出同美元掛鈎嘅「穩定幣」，表面上可避免劇烈嘅價值波動，但問題係發行「穩定幣」嘅組織，究竟有無相應嘅抵押資產呢？

李曠怡指虛擬貨幣唔係現金，並無商品貨幣嘅物料價值，亦無法定貨幣背後嘅政府權力，況且喺「去中心化」嘅前提下，發行虛擬貨幣嘅平台多如牛毛，到底邊種虛擬貨幣先至會獲得市場普遍認受？講到呢度，李曠怡話虛擬貨幣要好似法定貨幣一樣成為日常使用嘅交易媒介，目前未成氣候。